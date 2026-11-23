Der Betreiber des Weltraumbahnhofs Spaceport Nova Scotia hat dem Unternehmen aus Ottobrunn ein eigenes Gelände übergeben. Dort sollen neben der Startrampe auch Anlagen für die Endmontage der Raketen sowie zur Vorbereitung von Nutzlasten entstehen. Die ersten Starts sind für 2028 geplant.
Isar Aerospace entwickelt Trägerraketen für kleine und mittelgroße Satelliten. Das bayerische Unternehmen hatte im September erstmals eine privat entwickelte Rakete vom europäischen Festland aus erfolgreich in die Erdumlaufbahn gebracht.
Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.