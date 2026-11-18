Isoliert lebende Indigene erscheinen in einem Amazonasdorf. (dpa / Survival I / Paula Zamorano Osorio)

Ein Video, das die Nichtregierungsorganisation Survival International veröffentlichte, zeigt meist unbekleidete Männer, Frauen und Kinder, die zwischen der Vegetation am Waldrand stehen. Sie tragen Halsketten und einige von ihnen auch lange Speere.

Laut einem Bericht des Fernsehsenders Globo hatte es seit mindestens 50 Jahren keine Begegnungen dieser Art in der Region mehr gegeben. Warum die Ureinwohner ihre Isolation verließen, war laut der Behörde Funai zunächst unklar. Abholzung, illegaler Bergbau, Agrarwirtschaft und eingeschleppte Krankheiten bedrohen die Lebensweise der indigenen Völker im Amazonasgebiet. Die Awá sind ein Jäger-und-Sammler-Volk.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.