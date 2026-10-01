Gewalttat im Cockpit

Er habe offenbar vorgehabt, das Flugzeug mit den Passagieren zum Absturz zu bringen. Netanjahu erklärte, trotz schwerer Stichverletzungen habe der indische Flugkapitän Widerstand geleistet, die Cockpittür geöffnet und es Passagieren ermöglicht, den Angreifer zu überwältigen. Netanjahu bezeichnete ihn als Helden. Verteidigungsminister Katz sprach vom Versuch eines dschihadistischen Anschlags. Das in Dubai gestartete Flugzeug konnte im saudi-arabischen Tabuk notlanden.
Bundesaußenminister Wadephul zeigte sich erleichtert über den Ausgang. Der CDU-Politiker telefonierte mit seinem israelischen Amtskollegen Saar und verurteilte die Tat als schweren Angriff auf die zivile Luftfahrt.
Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.