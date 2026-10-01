Gewalttat im Cockpit
Israel spricht von versuchtem Anschlag auf Flydubai-Flug nach Tel Aviv

Nach dem gewaltsamen Vorfall im Cockpit der Airline Flydubai auf dem Weg nach Tel Aviv geht die israelische Regierung von einem versuchten Terroranschlag aus. Nach Angaben des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu stach einer der Piloten mit einem Messer auf seinen Kollegen ein, als die Maschine sich Israel näherte.

    Ein Flugzeug der Fluggesellschaft Flydubai
    Zwischenfall im Cockpit einer Flydubai-Maschine (Archivbild) (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)
    Er habe offenbar vorgehabt, das Flugzeug mit den Passagieren zum Absturz zu bringen. Netanjahu erklärte, trotz schwerer Stichverletzungen habe der indische Flugkapitän Widerstand geleistet, die Cockpittür geöffnet und es Passagieren ermöglicht, den Angreifer zu überwältigen. Netanjahu bezeichnete ihn als Helden. Verteidigungsminister Katz sprach vom Versuch eines dschihadistischen Anschlags. Das in Dubai gestartete Flugzeug konnte im saudi-arabischen Tabuk notlanden. 
    Bundesaußenminister Wadephul zeigte sich erleichtert über den Ausgang. Der CDU-Politiker telefonierte mit seinem israelischen Amtskollegen Saar und verurteilte die Tat als schweren Angriff auf die zivile Luftfahrt.
    Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.