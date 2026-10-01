Gewalttat im Cockpit

Israel spricht von versuchtem Anschlag auf Flydubai-Flug nach Tel Aviv

Nach dem gewaltsamen Vorfall im Cockpit der Airline Flydubai auf dem Weg nach Tel Aviv geht die israelische Regierung von einem versuchten Terroranschlag aus. Nach Angaben des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu stach einer der Piloten mit einem Messer auf seinen Kollegen ein, als die Maschine sich Israel näherte.