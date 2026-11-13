Jean Luc Melenchon. (Archivbild) (IMAGO/NurPhoto)

Das hat Israels Außenminister Saar mitgeteilt. Auch für die Fraktionsvorsitzende von Mélenchons Partei "La France Insoumise", Panot, gelte das Einreiseverbot. Als Begründung gab Saar die antiisraelische Haltung der beiden Politiker an.

Mélenchon reagierte gelassen auf die Ankündigung. Ihm werde die Einreise in ein Land verwehrt, in das er gar nicht wolle, sagte er dem Sender "France Info". Den politischen Verantwortlichen in Israel wirft Mélenchon seit Monaten vor, in Gaza einen Völkermord zu begehen.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.