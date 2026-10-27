Wahlplakate in Tel Aviv (picture alliance / newscom / DEBBIE HILL)

Rund 7,3 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, die 120 Abgeordneten der Knesset zu bestimmen. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Ministerpräsident Netanjahu an der Macht bleibt. Sein rechtsreligiöses Lager tritt gegen ein Oppositionsbündnis unter Führung des früheren Generalstabschefs Eisenkot an.

Umfragen deuten auf einen knappen Ausgang hin. Beobachter schließen auch eine Pattsituation nicht aus. Kleinere Parteien könnten bei der Regierungsbildung eine Schlüsselrolle spielen.

Es ist die erste Parlamentswahl seit dem Hamas-Angriff auf Israel vom 7. Oktober 2023 und dem anschließenden Gaza-Krieg. Die meisten Wahllokale schließen um 21 Uhr Mitteleuropäischer Zeit. Unmittelbar danach werden erste Prognosen erwartet.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.