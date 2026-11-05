Grund zur Freude: Der Raam-Vorsitzende Mansur Abbas und andere Vertreter seiner Partei nach der Parlamentswahl. (Mahmoud Illean / AP / dpa)

Die Raam-Partei erklärte, ihre Fraktion in der Knesset werde Eisenkot für die Bildung der nächsten Regierung vorschlagen. Die Parteispitze will ihre Empfehlung auch bei heutigen Beratungen mit Staatspräsident Herzog vorbringen. Dieser hatte gestern seine Gespräche mit den Vertretern aller Parteien darüber begonnen, wie eine Regierung zustandekommen könnte.

Bei der Parlamentswahl in der vergangenen Woche hatte keines der beiden großen politischen Lager eine Mehrheit errungen. Der rechtsreligiöse Block um Regierungschef Netanjahu kam auf 53 Sitze, Eisenkots Oppositionsbündnis auf 48. Raam und die zweite israelisch-arabische Partei, die Vereinigte Liste, schnitten unerwartet gut ab und erhielten zusammen 19 der insgesamt 120 Mandate. Mit ihrer Unterstützung könnte Eisenkots Bündnis rechnerisch eine Parlamentsmehrheit erreichen. Allerdings ist das Oppositionslager uneins darüber, ob israelisch-arabische Parteien an einer Regierung beteiligt werden sollen.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.