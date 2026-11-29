Blick über Nablus im Westjordanland (Symbolbild zur Illustration des Themas) (picture alliance / CTK / Pavel Nemecek)

Das örtliche Gesundheitsministerium sprach von einem Zivilisten, der in einem Dorf nahe der Stadt Nablus durch Schüsse getötet worden sei. Der Bürgermeister warf den Soldaten vor, in das Haus des Mannes eingedrungen zu sein und dabei auch Frau und Tochter geschlagen zu haben. Nach Darstellung der israelischen Armee waren aus dem Haus Steine auf die Soldaten geworfen worden. Als diese sich Zutritt verschafft hätten, sei der Mann mit Gewalt auf sie losgegangen, so dass sie sich schließlich gewehrt hätten.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.