Westjordanland

Israelische Siedler haben erneut in mehreren Dörfern des Westjordanlands Palästinenser angegriffen. (Leo Correa / AP / dpa / Leo Correa)

Unter Berufung auf Augenzeugen meldet das israelische Armeeradio, dass sieben maskierte Männer ein Diplomatenfahrzeug nahe der Ortschaft Taibe umstellt hätten. Sie hätten Ausweise verlangt und eine Scheibe des Pkw zertrümmert. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie ein Diplomat am Boden liegt. Die Armee äußerte sich bislang nicht zu dem Vorfall. Israels Ministerpräsident Netanjahu stellte die Berichte infrage und sprach von einer Verleumdungskampagne.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.