Dorf Michmas

Blick ins Westjordanland zwischen Jerusalem und Jericho (UPI Photo / IMAGO / DEBBIE HILL)

In palästinensischen und israelischen Medien veröffentlichte Aufnahmen zeigten Schäden an der Moschee im Ort Michmas nördlich von Jerusalem. Israels Militär kündigte an, den Sachverhalt zu prüfen. Berichten der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge waren Dutzende Siedler in die Ortschaft eingedrungen. Berichte über Verletzte liegen nicht vor.

Die Gewalt radikaler israelischer Siedler hat stark zugenommen. Dem israelischen Militär wird immer wieder vorgeworfen, nicht entschlossen genug dagegen vorzugehen. Die israelischen Siedlungen gelten nach internationalem Recht als illegal.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.