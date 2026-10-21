Naher Osten

Vor der eigentlichen Parlamentswahl in Israel haben Soldaten schon mit der Stimmabgabe begonnen. (Ohad Zwigenberg/AP/dpa)

Damit sollen in abgelegenen Orten stationierte Soldaten die Möglichkeit erhalten, an der Wahl teilzunehmen. In Israel sowie in Armeestellungen im Gazastreifen, Libanon und in Syrien wurden rund 850 Wahllokale eröffnet. Es ist die erste Parlamentswahl seit dem Überfall der islamistischen Hamas am 7. Oktober 2023 und dem darauffolgenden Gaza-Krieg.

Umfragen sagen ein Patt zwischen dem Lager der Regierungskoalition unter Ministerpräsident Netanjahu und den Oppositionsparteien voraus. Laut Berichten wollen rund 50.000 Auslands-Israelis zur Wahl ins Land einreisen, da die Briefwahl auf diplomatische Gesandte und deren Familien beschränkt ist.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.