Naher Osten

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Nach Angaben palästinensischer Rettungskräfte wurden fünf Menschen getötet und mindestens fünf weitere verletzt. Nach Angaben der israelischen Streitkräfte war ein hochrangiges Mitglied der islamistischen Hamas das Ziel des Angriffs. Es werde derzeit geprüft, ob dieser bei dem Angriff ebenfalls getötet wurde. Ein israelischer Militär-Korrespondent berichtete, der Mann sei einer der Kandidaten für das Amt des neuen Hamas-Anführers im Gazastreifen gewesen.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.