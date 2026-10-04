Naher Osten
Israelischer Luftangriff im Gazastreifen sollte hochrangiges Hamas-Mitglied treffen

Die israelische Armee hat im Gazastreifen ein Wohnhaus aus der Luft angegriffen.

    Das DLF-Nachrichtenlogo: Eine Kugel in zwei unterschiedlichen Blautönen, die einen Schattenstreifen auf einen blauen Hintergrund wirft. Darunter steht in weißer Schrift "Die Nachrichten".
    Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)
    Nach Angaben palästinensischer Rettungskräfte wurden fünf Menschen getötet und mindestens fünf weitere verletzt. Nach Angaben der israelischen Streitkräfte war ein hochrangiges Mitglied der islamistischen Hamas das Ziel des Angriffs. Es werde derzeit geprüft, ob dieser bei dem Angriff ebenfalls getötet wurde. Ein israelischer Militär-Korrespondent berichtete, der Mann sei einer der Kandidaten für das Amt des neuen Hamas-Anführers im Gazastreifen gewesen.
    Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.