Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (r.) und der Oppositions-Politiker Gadi Eisenkot (Archivbild). (AP / dpa / Ohad Zwigenberg)

Netanjahu hatte Eisenkot gestern angeboten, ihm im Rahmen einer Rotationsvereinbarung für die erste Hälfte einer Legislaturperiode das Amt des Ministerpräsidenten zu überlassen.

Eisenkots Partei Jaschar hatte bei der Parlamentswahl Ende Oktober zwar hinter der Likud-Partei von Netanjahu gelegen. Bei den Konsultationen von Präsident Herzog mit den Parteien erhielt Eisenkot dennoch die meisten Empfehlungen für die Regierungsbildung. Er hat dazu bis kommenden Sonntag Zeit. Die Frist kann um weitere 14 Tage verlängert werden.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.