Erste Sitzung der Knesset nach der Parlamentswahl in Israel. (picture alliance / Ohad Zwigenberg)

Dabei sollen die 120 Abgeordneten der Knesset vereidigt werden. Präsident Herzog forderte eingangs die politischen Kräfte im Land zur Kompromissbereitschaft auf. Es gehe darum, Zugeständnisse zu machen, auch gegenüber Rivalen.

Aus der Parlamentswahl war kein klarer Sieger hervorgegangen. Herzog hat den Oppositionspolitiker Eisenkot mit der Regierungsbildung beauftragt. Zwar lag dessen Mitte-Partei Jaschar hinter der rechtskonservativen Likud-Partei von Ministerpräsident Netanjahu. Der frühere Militärchef erhielt aber im Rahmen von Konsultationen mit allen Parteien zur Regierungsbildung die meisten Empfehlungen.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.