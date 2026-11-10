Erste Sitzung der Knesset nach der Parlamentswahl in Israel (picture alliance / Ohad Zwigenberg)

Dabei wurden die 120 Abgeordneten der Knesset vereidigt. Präsident Herzog forderte in einer Rede die politischen Kräfte im Land zur Kompromissbereitschaft auf. Es gehe darum, Zugeständnisse zu machen, auch gegenüber Rivalen. Aus der Parlamentswahl war kein klarer Sieger hervorgegangen. Herzog beauftragte den Oppositionspolitiker Eisenkot mit der Regierungsbildung.

Unmittelbar nach der Vereidigung beantragte Eisenkots Jaschar-Partei die Einsetzung einer staatlichen Untersuchungskommission zu möglichen Versäumnissen der israelischen Behörden vor dem Großangriff der radikalislamischen Hamas am 7. Oktober 2023. Der amtierende Ministerpräsident Netanjahu hatte eine solche Untersuchungskommission stets abgelehnt.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.