Sprenung eines Gebäudes in Hebron durch die israelische Armee. (Mamoun Wazwaz/dpa)

Die Soldaten seien heute früh nach Abschluss aller operativen Aktivitäten abgezogen worden, teilte ein Sprecher der Streitkräfte mit. Andere "Antiterroreinsätze" im Westjordanland würden allerdings fortgesetzt.

Der palästinensische Gouverneur der Region erklärte, mit dem Abzug könnten mehr als 3.000 vertriebene Bewohner nach Hebron zurückkehren. Viele Häuser seien allerdings zerstört. Er kündigte schnelle Hilfe zum Wiederaufbau an.

Das Militär hatte die Stadt vor gut einer Woche weitgehend abgeriegelt. Vorausgegangen war ein tödlicher Schusswaffenangriff zweier Palästinenser auf Soldaten. Nach israelischen Angaben wurden mehrere Verdächtige in der Stadt festgenommen.

Das UNO-Nothilfebüro kritisierte, bei dem Einsatz seien Menschen vertrieben und Wohnhäuser sowie Geschäfte zerstört worden.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.