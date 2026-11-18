Ein Grenzzaun zum Gazastreifen im Süden Israels (Archivbild) (AFP / JACK GUEZ)

Wie das Militär mitteilte, soll durch die Operation eine Bedrohung für die im Gazastreifen aktiven israelischen Soldaten abgewendet werden. Es handele sich um eine Reaktion auf Verstöße gegen den Waffenstillstand durch die Hamas, hieß es. Wie die Nachrichtenagentur AFP meldete, bezogen Panzer östlich des Flüchtlingslagers Nuseirat Stellung.

Die Operation erfolgte jenseits der sogenannten Gelben Linie, die das von der israelischen Armee kontrollierte Gebiet von dem Gebiet unter Kontrolle der Hamas trennt. Die Hamas warf Israel eine Eskalation und ebenfalls eine Verletzung ⁠der Waffenruhe vor.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.