Israels Verteidigungsminister Israel Katz (Hannes P Albert / dpa / Hannes P Albert)

Israel werde aber nicht zulassen, dass der Iran diese Fähigkeit erlange, sagte Katz nach Angaben seiner Partei Likud. Er stellte die Möglichkeit eines Präventivschlages in den Raum. Wenn man erkenne, dass die Iraner beabsichtigten, Israel anzugreifen, könne man dann nicht die Armee anweisen, früher anzugreifen und die Bedrohung abzuwehren?, fragte Katz.

Der israelische Oppositionspolitiker Eisenkot hatte am Montag erklärt, der Iran sei zwar die größte Bedrohung für den Staat Israel. Derzeit gehe aber von ihm keine direkte oder unmittelbare Gefahr aus, die ein Eingreifen vor der Bildung einer neuen Regierung erforderlich machen würde. Eisenkot ist derzeit mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.