Israels Verteidigungsminister Katz (IMAGO / One Inch Productions / IMAGO / One Inch Productions)

Die Anweisung erfolge angesichts von Geheimdienstinformationen über Absichten der Hamas, Aktionen gegen die israelischen Streitkräfte im Gazastreifen zu verüben, erklärte ein Ministeriumssprecher. Premierminister Netanjahu sagte in einer Kabinettssitzung, es sei davon auszugehen, dass die Hamas versuchen könnte, Israel noch vor der für Ende Oktober geplanten Parlamentswahl anzugreifen. Man sei darauf jedoch vorbereitet.

Bei ihrem Angriff auf Israel hatten Hamas-Kämpfer am 7. Oktober 2023 insgesamt 1.221 Menschen getötet und 251 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel reagierte mit einem massiven Militäreinsatz im Gazastreifen, bei dem nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums mehr als 74.200 Menschen getötet wurden.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.