Internationale Raumstation
ISS-Besatzung mit ESA-Astronautin Adenot zurück auf der Erde

Nach rund acht Monaten im All sind vier Astronauten von der Internationalen Raumstation ISS zur Erde zurückgekehrt.

    Die ISS fliegt vor dem Hintergrund des blauen Planeten Erde mit dem Licht der Sonne.
    Die ISS vor dem Hintergrund der Erde (imago | chromorange)
    Die sogenannte "Crew 12" landete an Bord einer Dragon-Kapsel des Raumfahrtunternehmens SpaceX im Pazifik vor der kalifornischen Küste. Zurück auf der Erde sind nun die Nasa-Astronautin Meir, ihr Kollege Hathaway, der russische Kosmonaut Fedjajew und die französische ESA-Astronautin Adenot. Sie waren vor wenigen Tagen auf der ISS abgelöst worden.
    Adenot stellte den Rekord für den längsten Aufenthalt eines europäischen Astronauten auf der Raumstation auf. Im August absolvierte sie zudem als erste Französin Außeneinsätze im All.
    Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.