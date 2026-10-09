Internationale Raumstation

Die sogenannte "Crew 12" landete an Bord einer Dragon-Kapsel des Raumfahrtunternehmens SpaceX im Pazifik vor der kalifornischen Küste. Zurück auf der Erde sind nun die Nasa-Astronautin Meir, ihr Kollege Hathaway, der russische Kosmonaut Fedjajew und die französische ESA-Astronautin Adenot. Sie waren vor wenigen Tagen auf der ISS abgelöst worden.
Adenot stellte den Rekord für den längsten Aufenthalt eines europäischen Astronauten auf der Raumstation auf. Im August absolvierte sie zudem als erste Französin Außeneinsätze im All.
Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.