Über 15 Millionen Einwohner leben heute in Istanbul. (picture alliance / pressefoto_korb / Micha Korb)

Die Zeitung "Cumhuriyet" berichtet von tausenden Teilnehmern. Zu dem Protest hatten Gewerkschaften und zivilgesellschaftliche Organisationen aufgerufen. Teilnehmer hielten Schilder mit der Aufschrift "Arbeit, Brot, Freiheit" hoch.

In der Türkei ist die Inflation seit Jahren auf einem hohen Niveau. 2025 lag die Inflationsrate nach Angaben des Internationalen Währungsfonds im Durchschnitt bei rund 35 Prozent. Für den Oktober beziffert die Forschungsgruppe Enag die Inflation auf rund 45 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.