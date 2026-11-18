Der ehemalige Bürgermeister Istanbuls, Ekrem Imamoglu (Emrah Gurel/AP/dpa)

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, wurden er und acht weitere Angeklagte außerdem zu einer Haftstrafe von jeweils zwei Jahren und einem Monat verurteilt. Das Gericht befand sie des Stimmenkaufs auf einem Parteitag der oppositionellen CHP im Jahr 2023 für schuldig. Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden.

Imamoglu sitzt seit anderthalb Jahren in Untersuchungshaft. Er ist bereits wegen der Beleidigung eines Amtsträgers verurteilt und mit einem politischen Betätigungsverbot belegt worden. Imamoglu und seine Anhänger werfen der Regierung vor, mit den Verfahren die Kandidatur des Oppositionspolitikers bei der Präsidentschaftswahl 2028 verhindern zu wollen. Imamoglu gehört inzwischen der Yeni Parti an.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.