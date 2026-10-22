PHP-Sicherheitslücke

Der Experte für Onlinesicherheit, Manuel Atug (Archivbild) (picture alliance / dts-Agentur)

Der Sprecher der Arbeitsgruppe Kritische Infrastruktur, Atug, sagte im Deutschlandfunk, es handle sich im Fall PHP um ein gravierendes Ausmaß. Mit Blick auf unzureichende Schutzmaßnahmen bei Nutzern der betroffenen Webanwendungen, kritisierte Atug, dass deutsche Unternehmens- und Behördenleitungen die Verantwortung oftmals nicht wahr- oder ernst nähmen. Der IT-Experte sprach sich dafür aus, in einem solchen Fall Rechtsdurchsetzungen vorzunehmen. Atug bezeichnete Lücken bei der Cybersicherheit der deutschen Wirtschaft als - so wörtlich - "riesig großes offenes Scheunentor" und verwies auf Schäden in Milliardenhöhe.

Auch der Sprecher des Chaos Computer Clubs, Neumann, sprach sich im Deutschlandfunk dafür aus, Betreiber von Webseiten bei Fahrlässigkeit in Haftung zu nehmen, insbesondere bei gefährdeten Kundendaten.

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BSI: Gefahr noch nicht gebannt

Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.