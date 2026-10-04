Das IT-System der Bundesagentur für Arbeit funktioniert wieder. (dpa / Daniel Naupold)

Seit gestern Abend seien die Online-Services wieder erreichbar, teilte die Behörde in Nürnberg mit. Die Störung hatte zur Folge, dass die Arbeitslosmeldung und andere Online-Dienste vorübergehend nicht funktionierten. Dazu erklärte die Bundesagentur, man werde dafür sorgen, dass es keine Nachteile für Kunden geben werde - etwa weil sie sich nicht arbeitslos melden konnten.

Das IT-Problem war am Freitag bekannt geworden. Dass es sich um einen Hacker-Angriff gehandelt haben könnte, wurde ausgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.