Eine Frau trägt einen Niqab, einen Gesichtsschleier, der nur die Augen frei lässt. (picture alliance / dpa / Peter Endig)

Das Abgeordnetenhaus in Rom verabschiedete die neue Regelung mit klarer Mehrheit. Vom Schuljahr 2027/28 an gilt zudem in den ersten Klassen aller Schulstufen eine 30-Prozent-Obergrenze für ausländische Kinder, die die italienische Sprache nicht richtig beherrschen. Auch Eltern mit erheblichen Sprachproblemen können zu Italienisch-Unterricht verpflichtet werden, sollte die Kommunikation mit der Schule beeinträchtigt sein.

Das Verschleierungsverbot gilt für alle Personen auf dem gesamten Schulgelände, also nicht nur in den Klassenzimmern. Bei Verstößen sind Strafen bis zu 1.000 Euro möglich. Kopftücher, die das Gesicht freilassen, bleiben erlaubt.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.