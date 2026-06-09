Der italienische Esa-Astronaut Luca Parmitano wird als erster Europäer beim NASA-Mondprogramm "Artemis" mitfliegen. (Sergei Ilnitsky / EPA POOL / dpa / Sergei Ilnitsky)

Der 49-Jährige Parmitano wurde 2009 als Esa-Astronaut ausgewählt, er war zweimal auf der Raumstation ISS und dort mehrfach an Andockmanövern beteiligt.

Ursprünglich hatte Esa-Chef Aschbacher erklärt, zuerst sei Deutschland an der Reihe. Die beiden deutschen Esa-Raumfahrer Alexander Gerst und Matthias Maurer hatten mehrfach betont, bereit zustehen.

Anders als ursprünglich geplant, ist bei "Artemis 3" keine Mondlandung vorgesehen. Stattdessen soll das Raumschiff "Orion" in einer Erdumlaufbahn fliegen. Die Crew soll die Kopplung mit Mondlandesystemen erproben. Mit dem "Artemis"-Programm strebt die NASA eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond an.

Mit zur Crew der "Artemis 3"-Mission werden nach Angaben der NASA die US-Amerikaner Andre Douglas, Frank Rubio und Randy Bresnik gehören. Als Ersatz steht Bob Hines bereit.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.