Opposition

Russischer Kriegsgegner Schlosberg soll zwölf Jahre in Haft. (Uncredited/AP/dpa)

In seinem Schlusswort am vergangenen Freitag hatte Schlosberg seine Unschuld beteuert und von einem politischen Prozess gesprochen. Zudem forderte er erneut einen sofortigen Waffenstillstand im Krieg mit der Ukraine.

Erst vergangene Woche war die Jabloko-Partei von der Parlamentswahl im September ausgeschlossen worden, wogegen sie Berufung einlegte. Heute wies das Oberste Gericht den Antrag wie erwartet zurück. Vor dem Gerichtsgebäude gab es nach Angaben der Partei Festnahmen.

Von kremltreuen Kräften werden Jabloko-Mitglieder regelmäßig als Verräter und Agenten des Westens bezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.