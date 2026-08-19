Fußballspieler des 1.FC Heidenheim und FC Bayern München stellen sich schützend um Nationalspieler Jamal Musiala, der erneut wegen einer Ohnmacht am Boden liegt. (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann)

Er befinde sich in bester medizinischer Behandlung. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gibt es im Verein keine Hinweise darauf, dass der 23-Jährige künftig nicht mehr auf höchstem Niveau Fußball spielen könnte. Wann Musiala wieder ins Mannschaftstraining oder auf den Platz zurückkehren kann, ist bislang offen. Dazu machten weder der Spieler noch der Verein Angaben.

Der Nationalspieler war innerhalb weniger Tage bei zwei Testspielen auf dem Platz zusammengebrochen. Nach Angaben der Deutschen Hirnstiftung handelt es sich bei funktionellen neurologischen Störungen nicht um eine Schädigung des Nervensystems. Vielmehr liegt dabei eine Fehlanpassung der Informationsverarbeitung im Gehirn vor.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.