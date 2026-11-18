Er tritt damit bei der Abstimmung am 18. März nächsten Jahres im marokkanischen Rabat gegen den derzeitigen Amtsinhaber Infantino an. Kandidat des europäischen Verbands UEFA ist der Chef des französischen Fußballverbands, Diallo.
Infantino steht in der Kritik - unter anderem wegen eines eigenmächtig vorangetriebenen und letztlich gescheiterten Investorenkonzepts. Allerdings genießt Infantino weiter die Unterstützung von zahlreichen Landesverbänden.
Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.