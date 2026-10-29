Das teilte der japanische Verteidigungsminister Koizumi auf einer Pressekonferenz in der zentralphilippinischen Provinz Cebu mit. Dort kam er am Rande einer Konferenz der Asean-Verteidigungsminister mit US-Ressortchef Hegseth zusammen. Das Werk solle in Japan gebaut werden, hieß es.
Die amerikanischen Lenkwaffen sind nach Koizumis Worten für die Einsätze von F-35-Kampfjets von entscheidender Bedeutung. Zugleich äußerte er sich besorgt wegen zunehmender Marineaktivitäten Chinas in der Region.
Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.