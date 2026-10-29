Verteidigungsminister
Japan und USA wollen Zusammenarbeit bei Raketenproduktion ausbauen

Japan und die USA wollen ein Werk für die Endmontage und Inspektion der radargelenkten Rakete "Amraam" errichten.

    Näherer Blick auf die graue Rakete mit weißer Spitze, die an dem Flugzeug befestigt ist. An ihr hängt ein roter Wimpel.
    Eine Amraam-Rakete (IMAGO / Björn Trotzki)
    Das teilte der japanische Verteidigungsminister Koizumi auf einer Pressekonferenz in der zentralphilippinischen Provinz Cebu mit. Dort kam er am Rande einer Konferenz der Asean-Verteidigungsminister mit US-Ressortchef Hegseth zusammen. Das Werk solle in Japan gebaut werden, hieß es.
    Die amerikanischen Lenkwaffen sind nach Koizumis Worten für die Einsätze von F-35-Kampfjets von entscheidender Bedeutung. Zugleich äußerte er sich besorgt wegen zunehmender Marineaktivitäten Chinas in der Region.
    Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.