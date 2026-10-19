Erkundung von Mond Phobos

Illustration: Mars mit seinen Monden Phobos und Deimos (picture alliance / Visually / dotted zebra)

Die Trägerrakete hat eine Raumsonde im Gepäck, die voraussichtlich im kommenden Sommer den Mars erreichen wird. Dort soll sie den Mond Phobos umkreisen, dann auf ihm landen und schließlich mindestens zehn Gramm an Bodenproben sammeln, um sie anschließend zur Erde zu bringen.

Mit der "Martian Moons eXploration" (MMX) genannten Mission wollen die Wissenschaftler Erkenntnisse über die Entstehung von Monden sammeln. Außerdem soll geprüft werden, ob sich der kleine Marsmond als Standort für eine Raumstation für eine spätere bemannte Erforschung des Roten Planeten eignet.

Bei dem Projekt arbeiten die Japaner mit der europäischen Raumfahrtagentur ESA und der US-Raumfahrtbehörde Nasa zusammen.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.