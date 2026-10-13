Spionagevorwurf

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Der russische Inlandsgeheimdienst teilte mit, der Reporter der Zeitung "Hokkaido Shimbun" stehe im Verdacht, auf der Insel Sachalin spioniert zu haben. Er habe im Auftrag des japanischen Geheimdienstes Informationen über die Verteidigungsfähigkeit Russlands gesammelt.

Zur Region Sachalin gehören auch einige Kurilen-Inseln, die die Sowjetunion in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs erobert hat, auf die Japan aber weiter Anspruch erhebt. Der anhaltende Streit verhindert bis heute einen Friedensvertrag.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.