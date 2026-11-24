Eine Roboterarm kippt ein von einem autonomen KI-Kochroboter Nudelgericht in eine Schüssel, die von einem zweiten Roboterarm gehalten wird. (picture alliance I dpa | Henning Kaiser)

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, stieg der Anteil in diesem Jahr auf 37 Prozent. Im vergangenen Jahr wurde KI von 26 Prozent der Unternehmen eingesetzt. Berücksichtigt werden in dieser Statistik nur Betriebe mit mindestens zehn Beschäftigten.

Die IG Metall rief die Deutsche Industrie auf, Künstliche Intelligenz als eine Zukunftschance zu begreifen. Bei KI-Sprachmodellen seien zwar die Amerikaner stärker, sagte der zweite Vorsitzende der IG Metall, Kerner, im Deutschlandfunk. Dafür könne die technische KI, die Maschinen in einzelnen Produktionsprozessen vernetze, zu einer deutschen Stärke werden.

Mit dem Thema Künstliche Intelligenz befasst sich die Industrie heute auch auf einer Konferenz des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.