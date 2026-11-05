Der US-Demokrat Hakeem Jeffries (AP Photo / J. Scott Applewhite / J. Scott Applewhite)

Ziel sei es, die Fraktion in die Lage zu versetzen, entschlossen in den Bereichen Bezahlbarkeit, Rechenschaftspflicht und amerikanische Werte zu handeln, schrieb Jeffries in einem Brief. Es gebe mehrere Bereiche, in denen die Demokraten während seiner Amtszeit Erfolge erzielt hätten. Dazu zähle etwa die Aufdeckung der negativen Folgen des von US-Präsident Trump angestoßenen Gesetzes zu Steuersenkungen. Außerdem nannte Jeffries den Einsatz für Transparenz bei den Akten zum verstorbenen Sexualstraftäter Epstein und den Widerstand gegen den Iran-Krieg. - Bei den US-Zwischenwahlen hatten die Demokraten die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.