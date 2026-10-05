Kampf ums Rote Meer

Ein Militärsprecher meldete die Einnahme strategisch wichtiger Gebiete an der Meerenge Bab al-Mandab. Einheiten hätten unter anderem den Flughafen der Küstenstadt Dhubab im Südwesten des Landes erobert. Der Ort Dhubab fungiert aufgrund seiner Lage als Kontrollpunkt für den südlichen Zugang zum Roten Meer.
Die Huthi wiesen die Darstellung der Armee zurück. Sie sprachen von einem Versuch, Misserfolge und wiederholte Niederlagen zu vertuschen.
Die Regierungstruppen werden von Saudi-Arabien unterstützt. Die Huthi-Miliz ist ein Verbündeter des Irans.
Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.