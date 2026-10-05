Kampf ums Rote Meer
Jemenitische Truppen melden Erfolge gegen Huthi-Rebellen

Im Jemen gehen die Streitkräfte der international anerkannten Regierung in einer Großoffensive gegen die Huthi-Miliz vor.

    Auf der Karte sind die Meerengen Bab al Mandad und die Straße von Hormus markiert.
    Die Meerengen Bab al Mandad und die Straße von Hormus (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Kadri Suat Celik)
    Ein Militärsprecher meldete die Einnahme strategisch wichtiger Gebiete an der Meerenge Bab al-Mandab. Einheiten hätten unter anderem den Flughafen der Küstenstadt Dhubab im Südwesten des Landes erobert. Der Ort Dhubab fungiert aufgrund seiner Lage als Kontrollpunkt für den südlichen Zugang zum Roten Meer.
    Die Huthi wiesen die Darstellung der Armee zurück. Sie sprachen von einem Versuch, Misserfolge und wiederholte Niederlagen zu vertuschen.
    Die Regierungstruppen werden von Saudi-Arabien unterstützt. Die Huthi-Miliz ist ein Verbündeter des Irans.
    Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.