Arabische Halbinsel

Unterstützer und Anhänger der Huthi-Rebellen im Jemen auf einer Kundgebung im September 2026 (picture alliance / AP Photo / Osamah Abdulrahman)

Man werde das von der Miliz kontrollierte Gebiet zurückerobern und der staatlichen Autorität wieder Geltung verschaffen, sagte er in einer Fernsehansprache. Er warf den vom Iran unterstützten Huthi vor, auf Bemühungen zur Deeskalation mit weiteren Angriffen reagiert zu haben. Zudem weite die Miliz ihre Angriffe auf Zivilisten, Nachbarländer und globale Schifffahrtsrouten aus.

Das jemenitische Militär teilte mit, man habe die von den Huthis kontrollierte Hauptstadt Sanaa und Ziele in den Provinzen im Nordwesten und Südwesten des Landes attackiert. Im September hatten die Huthi die gesamte Rotmeer-Küste des Jemen unter ihre Kontrolle gebracht und sich damit auch Zugriff auf die Meerenge Bab al-Mandab verschafft.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.