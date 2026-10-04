Nach Angriff auf Ölkonzern

Unterstützer und Anhänger der Huthi-Rebellen im Jemen auf einer Kundgebung im September 2026 (picture alliance / AP Photo / Osamah Abdulrahman)

Sowohl die von den Huthis kontrollierte jemenitische Haupstadt Sanaa als auch die Provinzen im Nordwesten und Südwesten des Landes seien attackiert worden, teilte das Militär mit. Zuvor hatte die Miliz eine Anlage des saudiarabischen Ölkonzerns Aramco in der Hauptstadt Riad mit Drohnen und Raketen angegriffen.

Die Huthis sorgen zunehmend für wirtschaftlichen Druck in Saudi-Arabien, weil sie Öl-Exporte des Landes über die Meerenge Bab al-Mandab erschweren.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.