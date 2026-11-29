Fußball-Bundesliga
Jess Thorup wird neuer Trainer beim 1. FC Union Berlin
Jess Thorup wird nach übereinstimmenden Medienberichten neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin.
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Der Däne folgt auf Mauro Lustrinelli. Der Haupstatdtclub hatte sich am Freitagabend von dem Schweizer getrennt. Auch Sport-Geschäftsführer Horst Heldt verlässt den Klub zum Saisonende.
Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.