Der neue Cheftrainer von Union Berlin, Jess Thorup, bei einem Spiel seines alten Vereins KRC Genk im Oktober. (picture alliance / Johan Eyckens)

Der Däne folgt auf Mauro Lustrinelli. Der Haupstatdtclub hatte sich am Freitagabend von dem Schweizer getrennt. Auch Sport-Geschäftsführer Horst Heldt verlässt den Klub zum Saisonende.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.