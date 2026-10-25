Mehrere Tote nach Schüssen auf Kirche in Jordanien (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

Es könne keine Nachsicht geben, wenn es um das Leben von Bürgern gehe, sagte er laut der staatlichen Nachrichtenagentur Petra. Vertreter von islamischen Organisationen äußerten sich bestürzt und werteten den Vorfall als Versuch, Zwietracht und Hass in die Gesellschaft zu tragen. - Bei dem Anschlag in einem Dorf waren gestern acht Menschen getötet und 40 verletzt worden.

Christen bilden eine Minderheit ‌in der jordanischen ‌Bevölkerung. Das Land beherbergt mehrere biblische Stätten, die Pilger aus der ganzen Welt ​anziehen.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.