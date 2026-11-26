Joshua Kimmich hat Äußerungen aus der Führung des FC Bayern an Mitspieler Jamal Musiala kritisiert. (picture alliance / Revierfoto )

Insbesondere Teile des Aufsichtsrats hatten öffentlich bezweifelt, ob Musiala angesichts einer neurologischen Erkrankung wieder sein früheres Leistungsniveau erreichen kann. Zugleich wurde dessen vertraglich vereinbarte Gehaltshöhe in Frage gestellt. Kimmich sprach jetzt von einem "absoluten No Go". Er zeigte zwar Verständnis für die Situation des Vereins. Der sei größer als die Spieler, aber nicht größer als ein Mensch. Insofern sei die Kommunikation rund um Musiala etwas, was in der Form so nicht passieren dürfe und für ihn völlig unverständlich sei, betonte Kimmich.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.