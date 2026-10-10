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DJV-Bundesvorsitzende Beuster.

Beuster betonte, wer kritische Berichterstattung mit der beruflichen Existenz verknüpfe, überschreite eine rote Linie.

Siegmund hatte Köster nach der konstituierenden Sitzung des Landtags in Magdeburg nahegelegt, sich einen neuen Job zu suchen. Zugleich verwies Siegmund auf die von der AfD geplante Kündigung des Medienstaatsvertrags. Wie der am Freitagabend von der ZDF-"heute-show" ausgestrahlte Beitrag zeigt, konterte Köster und sprach die Vetternwirtschaftsaffäre der AfD an. Die Partei wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

DJV: Landtage müssen journalistische Arbeit sicherstellen

Mit Sorge sieht der DJV zudem die Berichte, wonach Köster im Anschluss an die Begegnung von einem Team des AfD-nahen Portals Deutschland-Kurier durch die Gänge des Landtags verfolgt worden sein soll. Parlamentarische Räume müssen Orte sein, an denen Journalistinnen und Journalisten frei und sicher arbeiten könnten, erklärte Beuster. Der DJV forderte die Verantwortlichen in den Landtagen auf, den Schutz der journalistischen Arbeit sicherzustellen.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.