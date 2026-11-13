In der Synagoge Rykestrasse in Berlin sind die Jüdischen Kulturtage eröffnet worden (Archivbild). (picture alliance / Bildagentur-online / Schoening / Bildagentur-online / Schoening)

Die Kulturtage bieten bis zum 22. November rund 30 Veranstaltungen mit jüdischen Künstlern aus aller Welt. Geplant sind den Angaben nach unter anderem Auftritte des Mentalisten Lior Suchard, der Tel Aviver Theatergruppe Orto-Da Theatre sowie ein Abschlusskonzert mit dem israelischen Pop-Musiker Rami Kleinstein.

Zudem sollen im Rahmen des Festivals sieben israelische Filme beziehungsweise Werke jüdischer Filmschaffender gezeigt werden. Auch zahlreiche Lesungen mit Autoren wie Marina Chernivsky oder Charles Lewinsky stehen auf dem Programm. Daneben sind etwa Stadtspaziergänge und Führungen angekündigt.

Aufruf zu Menschlichkeit und Respekt

Der Begriff "Zadikim" (die Gerechten) bezeichnet in der jüdischen Tradition eine Gruppe von 36 Menschen, die die Welt durch ihre guten Taten und ihre Menschlichkeit im Gleichgewicht halten. "Kaum ein Begriff könnte besser in unsere Gegenwart passen", erklärte der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Gideon Joffe. Gerechtigkeit zeige sich im täglichen Miteinander, in Respekt, Verantwortung und der Bereitschaft, für andere einzustehen. Festival-Intendant Avi Toubiana erklärte, gerade heute brauche es einen moralischen Kompass: "Die Zeit der Gerechten ist wieder angebrochen."

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.