Extremismus

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Sie sollen einen Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim geplant haben. Wie die Staatsanwaltschaft Flensburg mitteilte, sitzt ein 15-Jähriger mittlerweile in Untersuchungshaft. Ihm wird die Verabredung zum Verbrechen sowie die Vorbereitung einer terroristischen Straftat vorgeworfen. Zweiter Verdächtiger ist ein 19-Jähriger aus Winsen an der Luhe. Dem NDR liegen eigenen Angaben zufolge Chat- und Sprachnachrichten vor, in denen die beiden konkrete Anschlagspläne austauschten. Die Nachrichten stammen offenbar aus einer größeren Chatgruppe junger Neonazis.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.