Jugendsprache

Das Jugendwort des Jahres 2026 wird verkündet (picture alliance / Zoonar / Axel Bueckert)

Am Nachmittag will der Verlag Pons Langenscheidt den Sieger bekannt geben. In der Endauswahl stehen die Begriffe "Crashout", "Peak" und "Ragebait".

Dabei steht "Ragebait" für Inhalte im Netz, die absichtlich empören sollen. "Peak" bedeutet wie im Englischen Höhepunkt oder Spitze. Das Wort "Crashout" steht dafür, die Fassung zu verlieren.

Das Jugendwort wird seit 2008 im Rahmen einer Abstimmung ermittelt. Im vergangenen Jahr war der Begriff "das crazy" gewählt worden.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.