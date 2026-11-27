Der Wohnungsmarkt ist umkämpft. Und vor allem für junge Menschen sind die Mieten oft viel zu hoch (Archivbild). (picture alliance / imageBROKER / Christian Ohde)

Die Neuvertragsmieten stiegen schneller als die Einkommen junger Haushalte, heißt es in der Studie "Wohnungspolitik für die GenZ". So seien die Mietpreise für kleine Wohnungen in Großstädten wie Berlin in den vergangenen 15 Jahren um bis zu 121 Prozent gestiegen - von im Schnitt 282 Euro auf 624 Euro. Am teuersten sind kleine Wohnungen der Studie zufolge mit durchschnittlich 845 Euro Monatsmiete in München - gefolgt von Frankfurt am Main mit 620 Euro und Stuttgart mit 600 Euro.

Zur Bewältigung der Wohnungskrise schlagen die Autoren unter anderem mehr Wohnheime für Auszubildende und Studierende sowie einfachere Baustandards und mehr Bauland vor. Zudem sollte der Wohnkostenzuschuss beim Bafög stärker die örtlichen Preisniveaus berücksichtigen.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.