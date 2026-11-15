Nach CAS-Urteil

Das bestätigte der Eishockey-Weltverband IIHF. Das Turnier findet vom 26. Dezember bis 5. Januar statt. Der kanadische Sport-Staatssekretär van Koeverden hatte zuletzt erklärt,. solange Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine fortsetze, könne es keine Rückkehr zur Normalität geben.
Russland war nach dem Angriff auf die Ukraine Anfang 2022 von internationalen Eishockey-Wettbewerben ausgeschlossen worden. Der Internationalen Sportgerichtshof Cas hatte allerdings entschieden, dass russische Teams international wieder zugelassen werden müssen.
Die Cas-Entscheidung hat auch den Deutschen Eishockey-Verband in Bedrängnis gebracht. Denn im kommenden Jahr ist Deutschland Gastgeber der Weltmeisterschaft.
Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.