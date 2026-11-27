Der Bundesvorsitzende der Jungsozialisten (Jusos), Philipp Türmer (Bernd Thissen / dpa / Bernd Thissen)

Zur Eröffnung des dreitägigen Bundeskongresses der SPD-Nachwuchsorganisation in Bochum sagte Türmer, die Partei wirke seit Jahren wie eingeschläfert. Viel zu viele Sozialdemokraten trauten sich nicht, zu ihrer Überzeugung zu stehen. Türmer warf der SPD eine diffuse Mitte-Strategie ohne klare Überzeugung vor.

SPD-Generalsekretär Klüssendorf rief die Partei in seiner Rede dazu auf, die soziale Gerechtigkeit wieder stärker in den Blick zu nehmen. Er sprach sich für eine stärkere Umverteilung in Form von Steuern auf Vermögen, Schenkungen und Erbschaften aus.

Morgen wird der frühere Arbeitsminister Heil in Bochum sprechen. SPD-Chef Klingbeil wird nicht zum Juso-Kongress kommen.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.