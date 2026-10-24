Sozialdemokratie

Philipp Türmer, Bundesvorsitzender der Jusos. (picture alliance / dpa / Sebastian Willnow)

Türmer sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", wenn Klingbeil Finanzminister und Vizekanzler bleiben wolle, sollte er nicht wieder als Parteichef antreten. In einer Doppelrolle sei es kaum möglich, eine klare Strategie zu entwickeln, wie es mit der Partei wieder aufwärtsgehen solle, fügte der Vorsitzende der SPD-Jugendorganisation hinzu.

Die Sozialdemokraten wollen auf einem Parteitag Mitte Januar die komplette Führung neu wählen. Klingbeil hat bislang offengelassen, ob er erneut antritt. Hintergrund der Wahl ist der Rücktritt der Ko-Vorsitzenden Bas am 12. Oktober.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.