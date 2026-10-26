Parteivorsitz

Der Juso-Bundesvorsitzende Philipp Türmer hat vorgeschlagen, statt einer Doppelspitze nur noch eine SPD-Chefin zu wählen. (Archivbild) (Harald Tittel / dpa)

Türmer sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Plan, mit einer Doppelspitze Frauen in der SPD zu stärken, habe nicht gut funktioniert. In der Vergangenheit hätten Frauen in der Doppelspitze den Hauptteil der Kritik auf sich gezogen und so als Schutzschild für den jeweiligen Mann gewirkt, sagte der Vorsitzende der Jungsozialisten. Er könne sich daher eine Frau als alleinige Vorsitzende vorstellen, einen Mann nicht.

Die SPD wählt im Januar eine neue Parteiführung, nachdem die bisherige Ko-Vorsitzende Bas vor zwei Wochen wegen eines Trauerfalls ihr Amt niedergelegt hatte. Der Ko-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Klingbeil will an der Doppelspitze festhalten.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.